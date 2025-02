Papa Francesco in condizioni stazionarie: «Ha dormito tutta la notte, continua la terapia». Stasera nuovo rosario a San Pietro

Fonti vaticane fanno sapere che il Pontefice è sveglio e «si può alzare». Esclusi peggioramenti delle sue condizioni

Papa Francesco ha trascorso un’altra notte «tranquilla di riposo, senza interruzioni». Lo fanno sapere questa mattina fonti vaticane alle agenzie di stampa. Che sottolineano quindi come le condizioni del Pontefice restano le stesse di ieri sera: critiche sì, dunque, ma senza alcun peggioramento. Scongiurate nuove crisi respiratorie, Bergoglio «continua la terapia abituale di questi giorni». Non avrebbe necessità di sedativi per riposare, e «si può alzare». Maggiori dettagli sulle sue condizioni di salute sono comunque attese nel corso della giornata di martedì. E dal Vaticano non si esclude la possibilità di un nuovo punto stampa più articolato con i medici dell’ospedale Gemelli che hanno in cura il Pontefice dallo scorso 14 febbraio. Anche questa sera in Piazza San Pietro si terrà il rosario per la sua salute, guidato alle ore 21 dal cardinale Luis Antonio Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.