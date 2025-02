La falsa foto di Papa Francesco con la maschera d’ossigeno generata con l’Intelligenza Artificiale

Basterebbe osservare come tiene la mascherina per capire che c'è qualcosa che non quadra

Diverse pagine social, italiane e straniere, stanno condividendo una presunta foto di Papa Francesco con addosso una maschera d’ossigeno. Si presume che si possa trattare di uno scatto trapelato dall’ospedale Gemelli di Roma, ma si tratta di un falso generato tramite l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Non risultano pubblicate foto di Papa Francesco durante il ricovero al Gemelli di Roma.

L’immagine presenta i tipici errori dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Analisi

La presunta foto viene condivisa da diverse pagine social, italiane o estere.

Gli errori dell’AI

Anche in questo caso è possibile individuare gli errori dell’Intelligenza Artificiale generativa. La maschera per l’ossigeno è fissata nella penne del volto di Papa Francesco, mentre dovrebbe esserci un elastico. Il palo che dovrebbe tenere l’eventuale flebo è sospeso nel vuoto. La croce non è quella indossata dal Papa, oltretutto risulta deforme come se fosse sciolta nel vestito.

Conclusioni

L’immagine risulta essere un falso e non rappresenta la reale condizione di Papa Francesco durante il ricovero al Gemelli di Roma. In particolare, non indosserebbe tale vesti durante un ricovero ospedaliero.

