Il video contro Papa Francesco dell’arcivescovo scomunicato Viganò pieno di bufale No Vax

Dall'infondata strage di massa ai vaccini prodotti con feti abortiti che rendono sterili

Mentre Papa Francesco si trova ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, sui social circolano diverse falsità e attacchi contro il pontefice. Risulta condiviso un intervento video di Carlo Maria Viganò, arcivescovo scomunicato dalla Chiesa romana nel 2024 e descritto come “ideologo dei «no vax»” da Avvenire, nel quale vengono diffuse una lunga serie di bufale in tema vaccini

Per chi ha fretta

No ci sono riscontri di una strage di massa per colpa dei vaccini anti Covid-19.

La teoria che i vaccini causino sterilità è una nota bufala No Vax per sostenere di avere uno «sperma puro» ed essere gli unici a poter procreare.

Dietro ai vaccini anti Covid-19 non c’è un traffico di feti abortiti, la loro produzione è ben nota e non sostiene la teoria.

Analisi

«Bergoglio risponderà dinnanzi a Dio per aver sponsorizzato il siero della morte!» riporta il profilo Christian No Vax nel post Facebook dove condivide il video di Viganò.

Segue la trascrizione del video di Viganò:

Accuso parimenti Jorge Mario Bergoglio per aver provocato, a causa del prestigio e dell’autorevolezza della sede apostolica che usurpa, gravi effetti avversi, sterilità e morte nei milioni di fedeli che hanno seguito il suo martellante appello a sottoporsi all’inoculazione di un siero genico sperimentale. Prodotto con feti abortivi, giungendo a far pubblicare una nota che indicava il suo uso come moralmente lecito, egli dovrà rispondere l’innanzi al Tribunale di Dio di questo crimine contro l’umanità.

Le continue bufale sui vaccini anti Covid

Con il suo intervento, Viganò fa riferimento ai vaccini anti Covid etichettati negli ambienti No Vax con il termine totalmente errato «sieri genici sperimentali».

I vaccini non sono dei sieri. Non lo sono nemmeno quelli a mRNA anti Covid-19. In questi contesti si può parlare di siero quando abbiamo una sostanza liquida di un fluido biologico, come il plasma del sangue, che contiene anticorpi già pronti contro specifici agenti patogeni o tossine, dando luogo a una immunità passiva, che il corpo non “impara” a generare da sé. I vaccini, invece sono una preparazione contenente parti attenuate, inattivate, o componenti (proteine, RNA, ecc.) di agenti patogeni, al fine di stimolare una immunità attiva mediante la produzione di anticorpi da parte del corpo stesso.

Dal 2021 ad oggi, numerosi contenuti pubblicati online pretendono di sostenere l’esistenza di una strage di massa, o addirittura un Olocausto, causata dai vaccini anti Covid-19. Ad oggi, nulla di tutto ciò è stato provato. Esistono reazioni ai vaccini, come avviene per ogni altro prodotto farmaceutico, ma vengono monitorati e valutati.

Non esistono prove che vaccini anti Covid-19 causino sterilità o infertilità. Si tratta di una bufala che fece diffondere l’idea dei non vaccinati come unici in grado di procreare grazie a uno «sperma puro».

I vaccini anti Covid-19 non sono stati prodotti utilizzando feti abortiti. Questa narrazione segue quella dei tanto raccontati, e mai dimostrati, “traffici di feti” per la produzione di vaccini. I vaccini a mRNA non risultano prodotti con certe fantomatiche procedure, mentre per il vaccino Astrazeneca venne usata una linea cellulare per la coltura del virus, ma si tratta di cellule coltivate da un singolo feto abortito nel 1973.

Conclusioni

Le accuse mosse da parte di Viganò nel video risultano antiscientifiche e prive di fondamento. Il video viene condiviso con l’obiettivo di attaccare Papa Francesco attraverso tipiche falsità diffuse dagli ambienti No Vax.

