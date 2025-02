Zdenek Zeman in terapia intensiva, il ricovero in codice rosso al Gemelli vicino a papa Francesco

L'allenatore 77enne è arrivato in ospedale in codice rosso. Da giorni si curava per una forte influenza. Stamattina faticava ad articolare le parole e aveva un'importante debolezza alla gamba destra

Zdenek Zeman è ricoverato in Terapia intensiva neurologica al Policlinico Gemelli di Roma per una ischemia cerebrale. L’allenatore boemo, 77 anni, è arrivato questa mattina in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso. Poco lontano dal suo reparto c’è quello di papa Francesco, ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una bronchite e una polmonite bilaterale. Secondo fonti ospedaliere, Zeman è «vigile e collaborante». L’ospedale fa sapere che è stata confermata la terapia antiaggregante e anticoagulante. «Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata», fa sapere l’ospedale.

Perché Zeman è stato ricoverato in codice rosso

Zeman avrebbe presentato segnali di disartria, cioè la perdita della capacità di articolare le parole in modo normale. In più accusava un’importante debolezza (ipostenia) alla gamba destra. Da alcuni giorni, Zeman si stava curando per una forte influenza, che aveva messo in allarme la famiglia.

I precedenti guai con la salute

Tabagista incallito, Zeman lo scorso ottobre aveva subito un attacco ischemico. Sei mesi prima aveva dovuto lasciare la panchina del Pescara, proprio per i problemi sempre più importanti al cuore. A Zeman erano stati impianti infatti quattro bypass con un intervento chirurgico di due ore. Considerando tutti i suoi guai con la salute, il quadro resta grave. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

In aggiornamento