Questo video non mostra un migrante che spacca gli schermi dell’aeroporto di Fiumicino

Circola un video dove un uomo spacca con un martello gli schermi di un aeroporto. Secondo la narrazione proposta dagli utenti, la scena sarebbe stata filmata presso lo scalo di Roma Fiumicino. Non si trovano riscontri da parte dei media, sia locali che nazionali, un elemento che ci porta a considerare la possibilità che si tratti di un altro aeroporto, in Italia o nel mondo. Infatti, la verifica ci ha portati in Sudamerica.

Per chi ha fretta

L’area presente nel filmato non risulta simile a nessuna di quelle presenti all’aeroporto romano.

Le segnaletiche risultano scritte in spagnolo.

La scena è stata ripresa in Cile, all’aeroporto di Santiago.

Analisi

Il video circola con una scritta: «Aeroporto Fiumicino 23/02/2025». L’utente che lo condivide scrive: «Voleva solo il posto vicino al finestrino».

Non è Fiumicino

Chi abitualmente viaggia e passa dall’aeroporto romano, difficilmente potrà riconoscere la struttura nel filmato. Che si tratti di una nuova area? No. Infatti, le scritte informative dell’aeroporto risultano in lingua spagnola.

Si tratta dell’aeroporto di Santiago, in Cile. A parlarne è il media cileno T13, dove vengono mostrati gli schermi delle postazioni 02 e 03 visibili nella clip.

L’uomo è un haitiano. Si tratta di un secondo episodio, in quanto l’uomo aveva spaccato gli schermi dello stesso aeroporto nell’agosto 2024.

Conclusioni

La scena ripresa nel video non ha nulla a che fare con l’aeroporto di Fiumicino. L’episodio riguarda un haitiano violento presso lo scalo di Santiago, in Cile.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.