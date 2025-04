Decine di migliaia in piazza a Parigi per Le Pen dopo la condanna. La leader del Rn: «Calpestato il mio onore, non mi arrenderò» – I video

«Una sentenza politica», ribadisce Le Pen riferendosi alla condanna di ineleggibilità che la esclude dalle Presidenziali. Altre due manifestazioni sono in corso in Francia: una del partito macroniano "Renaissance" e una terza della gauche, ma senza i socialisti

«Grazie per essere stati lì a difendere ciò che questa decisione ha calpestato e ciò a cui tengo di più: la mia gente, il mio Paese e il mio onore». La leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen è intervenuta oggi – domenica, 6 aprile – alla manifestazione in suo sostegno a Parigi dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e all’ineleggibilità per cinque anni, con la conseguente esclusione alle presidenziali del 2027. «Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro», ha aggiunto. Le Pen ha inoltre lamentato di essere stata aggiunta ai «trofei di caccia» dei giudici: «Non esito a sottolineare la dimensione politica nel processo che ci viene fatto. Non si tratta di una sentenza giudiziaria. Si tratta di una sentenza politica!», ha detto. Poche ore del primo suo arrivo a Place Vauban, nel centro di Parigi, dove già sono riunite alcune migliaia di sostenitori, la leader del Rassemblement National era intervenuta nella seconda e ultima giornata del congresso della Lega dove aveva definito la sua condanna «un tentativo di manipolazione della democrazia». Anche Il presidente del Rassemblement national, Jordan Bardella, intervenuto alla manifestazione in corso a Parigi, ha definito «ingiusta e scandalosa» la decisione della magistratura «che punta a eliminare» Le Pen dalla corsa all’Eliseo. «Un attacco diretto alla democrazia» oltre che «una ferita per milioni di francesi patrioti», ha accusato il delfino della leader di ultradestra, rivendicando la presenza di «10mila» persone in piazza.

Le manifestazioni dei macroniani e della sinistra

Nello stesso momento, prende anche il via la manifestazione della sinistra a Place de la République, con Jean-Luc Mélenchon che tuona: «Comincia la mobilitazione contro l’estrema destra, una forza immensa è pronta a respingere la vittimizzazione di Le Pen e del RN». Sempre nella giornata di oggi, il blocco di centro è chiamato a raccolta dall’ex premier Gabriel Attal nella periferia della capitale, a Seine-Saint-Denis. L’obiettivo di Attal è «riunire i militanti che lavorano sul terreno da mesi». Ma, vista l’attualità, l’ex premier, diventato segretario del partito, replicherà a Le Pen e Bardella, paragonando la situazione che li vede al centro dell’attualità politica degli ultimi giorni in Francia a quella di Trump negli Stati Uniti. Annunciati al raduno, l’altro ex premier Edouard Philippe, che ha già annunciato che sarà candidato nel 2027, e il primo ministro François Bayrou.

Foto copertina: ANSA / EPA/YOAN VALAT | La leader dell’estrema destra francese arriva alla manifestazione in suo sostegno a Parigi