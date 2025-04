Matteo Bassetti contro gli invidiosi, lui prende malissimo le critiche: «I numeri che faccio vi disturbano» – Il video

L'infettivologo se la prende con giornalisti ed esperti di comunicazione che si sono azzardati a commentare i suoi contenuti sui social

È solo invidia quella di chi critica la comunicazione social di Matteo Bassetti. A cominciare dai giornalisti, sempre lì a trovare il pelo nell’uovo, a cercare il difetto a tutti i costi, fino alle prese in giro pur di grattare un po’ della famigerata visibilità, di cui l’infettivologo è maestro indiscusso. Come conferma lui stesso, numeri alla mano. Cifre quotidiane che i soliti giornalisti ed esperti di comunicazione al massimo possono «vedere in qualche mese». E quindi «questo forse disturba qualcun altro e quindi si vuole criticare», ribadisce Bassetti su Instagram.

Qui si fa divulgazione medico-scientifica

Certo lui ringrazia per l’interesse. In fondo, bene o male, purché se ne parli… Ma ci tiene a mettere in chiaro che «qui si fa divulgazione medico-scientifica e in queste pagine si continua a crescere». Bassetti da navigato divulgatore social spiega come «oggi la comunicazione è completamente cambiata in tutti i settori, soprattutto in quello medico-scientifico, è diventata evidentemente più veloce e anche più immersiva».

Bassetti sa che cosa vuole la gente

Bassetti sa bene che cosa vuole la gente: «informazioni rapide, vuole capire che cosa succede e io questo è quello che sto cercando di fare facendo il mio lavoro, che è quello di medico, del divulgatore scientifico, quello di far apprendere alle persone più notizie possibili. Quindi chi critica, se lo fa in maniera costruttiva, è benvenuto, ma se lo fai in maniera distruttiva, è soltanto un esercizio di invidia e un esercizio sterile che non porta da nessuna parte».