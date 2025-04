Pochi fedeli e utenze care, chiesetta messa in vendita nel Trevigiano: diventerà un condominio

La decisione di vendere il luogo di culto è stata confermata dalla curia diocesana. Il parroco don Segat: «Fedeli affezionati? Non li vedo a Messa»

Una chiesa sempre più vuota e sempre più costosa, tra spese di manutenzione e utenze di luce e gas. «Le bollette bisogna pagarle». Per questo don Ezio Segat, parroco di San Pietro Apostolo a Fontanelle, in provincia di Treviso, ha deciso di mettere in vendita l’edificio e cederlo a un’immobiliare. A riferirlo è Il Gazzettino di Treviso. E per tutti quei fedeli affezionati al luogo di culto, la risposta è secca: «Se veramente ci fosse dell’affetto, lo vedrei dalle presenze alle funzioni. Che invece non ci sono».

Funzioni vuote: «Ormai siamo automuniti, i fedeli si spostano»

La scelta, approvata dalla curia diocesana con solo poche voci contrarie, non riguarda in realtà la chiesa parrocchiale. Ma una «sala adibita a luogo di culto». La struttura, ha spiegato il parroco trevigiano, è stata costruita «poco più di mezzo secolo fa». Con lo scopo di «facilitare la presenza alle funzioni a residenti lontani dalla vera e propria chiesa parrocchiale». Una necessità che oggi, «considerato che tutti ormai siamo automuniti», non ha più ragion d’essere.

Il restauro della chiesa monumentale: «Impegni economici troppo cospicui»

La sala, in tutti questi anni, è stata continuamente restaurata e risanata con ingenti spese da parte della comunità parrocchiale. È poi finito da poco un grosso lavoro di restauro nella chiesa monumentale di San Pietro: «Abbiamo recuperato delle opere d’arte e provveduto al restauro di alcune tele. Gli impegni economici che dobbiamo affrontare sono cospicui. Perciò abbiamo deciso di vendere, naturalmente con il benestare della diocesi». L’area adibita al culto ora dovrebbe essere trasformata in una ulteriore zona residenziale. Con l’erezione di un condominio con tanto dii giardinetto e parcheggio per le auto. La speranza che don Sagat cambi idea sono poche: «Le trattative con l’acquirente sono a buon punto».