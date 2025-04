Mangia nel ristorante dei ragazzi disabili e poi se la dà a gambe senza pagare. Lo sberleffo del sindaco: «Hai dimenticato il conto?» – Il video

L'uomo ha mangiato all'Osteria Din Don Dan di Corbetta (Milano) dileguandosi al momento di pagare. È stato rintracciato dai Carabinieri

«Hai mangiato bene e tanto, hai bevuto, sei stato servito da dei meravigliosi ragazzi con problemi di autismo. Purtroppo però quando sei uscito eri di fretta». Così il Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, piccolo Comune in provincia di Milano, riassume la vicenda verificatasi il 1° aprile scorso. Quel giorno, un cliente dell’osteria Din Don Dan, locale aperto il 29 marzo affacciato sulla piazza del duomo nel quale lavorano diversi ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi dello spettro autistico e di altre disabilità tra cui la sindrome di Down, ha mangiato nel ristorante e poi si è dileguato senza pagare il conto di circa 100 euro.

«Ti facciamo tornare la memoria»

L’uomo, dall’età stimata intorno ai 40 anni, è stato denunciato e rintracciato dai Carabinieri. «Ti aspettiamo per saldare il conto», afferma il sindaco in un video su Instagram rivolgendosi direttamente al cliente disonesto. Secondo quanto ricostruito dai militari, una volta finito di mangiare, l’uomo avrebbe chiesto al personale di portare a casa il cibo avanzato. Mentre i camerieri impacchettavano gli avanzi, l’uomo si sarebbe alzato e sarebbe uscito dal locale, chiedendo al personale di tenere d’occhio una busta di carta con su il logo di un importante marchio della moda mentre lui era impegnato in una telefonata. Una scusa, apparentemente, dato che il soggetto è sparito facendo perdere le proprie tracce.

Le telecamere

«I nostri meravigliosi ragazzi ti hanno servito con il sorriso. E tu ti alzi e te ne vai senza pagare? Ti sei dimenticato?», insiste il sindaco. «Eppure ti hanno anche seguito e urlato dietro che c’era il conto da saldare! Per fortuna ci siamo noi a farti tornare la memoria, grazie anche ai Carabinieri che ti hanno già rintracciato, così finalmente puoi saldare il conto. Che smemorato eh?». «Un gesto inqualificabile – continua Ballarini – soprattutto nei confronti di un locale con un progetto sociale così importante. Spero che comprenda la gravità di ciò che ha fatto e che vada a saldare il conto. La giustizia farà il suo corso. Se anche non vi fossero state le telecamere nel ristorante, sarebbe stato comunque individuato dalle telecamere in Piazza del Popolo».