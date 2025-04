Ortisei, vacanza di lusso in hotel da 19mila euro, poi se la dà a gambe. Le ricerche e i precedenti

L'uomo, originario della provincia di Livorno, avrebbe già ordito truffe simili in varie regioni italiane. È accusato di insolvenza fraudolenta

Ha passato giorni all’insegna del relax e del divertimento in un lussuoso hotel di Ortisei prima di dileguarsi nel nulla lasciando da pagare un conto da 19mila euro. Protagonista della vicenda, di cui dà conto il Corriere della Sera, è un uomo di mezza età originario della provincia di Livorno che ha soggiornato nella località altoatesina assieme ad altri due adulti e a un minorenne nei primi giorni di marzo. Poi si è dileguato e da allora è irreperibile. La struttura alberghiera, tra le più note del Comune della Val Gardena, ha denunciato l’uomo alle forze dell’ordine che sono sulle sue tracce essendo riusciti a risalire alla sua identità e ai suoi (molto simili) precedenti. Una volta identificato l’uomo, i carabinieri si sono resi conto che il soggetto ha già in passato soggiornato in hotel di lusso di altre regioni italiane per poi sparire senza pagare. A suo conto risultano anche altre truffe. L’uomo è accusato di insolvenza fraudolenta e sono in fase di ricostruzione i suoi spostamenti.

Lo spettro del truffatore seriale di hotel

In Alto Adige la vicenda è particolarmente sentita. Poco più di un anno fa un 46enne della provincia di Napoli ricevette un foglio di via da 32 comuni altoatesini. Le truffe di cui è accusato l’uomo sono avvenute a partire dal 2022. Il 46enne aveva un metodo apparentemente collaudato, dato che spesso lo ha utilizzato invariato in vari hotel tra la provincia di Bolzano e il Lago di Garda. Si presentava come manager di grandi aziende – Bulgari e Ducati sono due dei marchi di cui si è finto dipendente. Il resto lo facevano finte telefonate urgentissime e carte di credito non coperte dai fondi necessari a saldare il conto. L’uomo è stato fermato nel marzo del 2024 con l’accusa dei reati di truffa, insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona.