La beffa del volontario della Croce Rossa: così ha rubato oltre 6mila euro in buoni benzina per le ambulanze

L'uomo, che lavorava a Verbania, sottraeva circa 350 euro al mese in cedole magnetiche. Arrestato durante l'ennesimo tentativo di rifornimento a spese dell'organizzazione

Per un 55enne di Verbania, in Piemonte, l’attività di volontariato nella Croce Rossa italiana si era trasformata in una vera e propria miniera d’oro, anzi di benzina. Dal 2022 a oggi, l’uomo avrebbe sottratto oltre 6.700 euro all’associazione in cedole magnetiche per il carburante. Al distributore, infatti, non portava i mezzi di soccorso ma la sua auto personale. Sabato 5 aprile, all’ennesimo tentativo, l’uomo è stato colto in flagrante dalle forze dell’ordine e posto ai domiciliari con l’accusa di peculato.

Il buco nei conti della Croce Rossa

I sospetti erano sorti sia nei colleghi volontari che nei gestori dei distributori di benzina. I primi registravano un buco di cedole magnetiche pari a 350 euro ogni mese. I secondi, invece, si vedevano presentare quelle stesse cedole – usate per ambulanze e mezzi di pronto soccorso – per un’auto come le altre. All’ennesimo ammanco, i vertici provinciali hanno sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Gli investigatori, in un primo momento, si sono concentrati sul definire come il responsabile riuscisse a sottrarre centinaia di euro ogni mese. Gli accertamenti hanno dimostrato come il vuoto contabile era generato proprio dalla sottrazione di buoni per la benzina per un totale di oltre 6.700 euro.

Il «blitz» e l’arresto

Gli inquirenti, poi, hanno sentito tutte le persone coinvolte nell’associazione a livello provinciale. I colloqui, incrociati con i filmati di videosorveglianza dei principali benzinai della zona, hanno ristretto le indagini sul volontario 55enne. Sabato 5 aprile l’atto finale: una pattuglia di carabinieri si è posizionata nel distributore più utilizzato dall’uomo, che non è mancato al suo ormai consueto appuntamento con la pompa di benzina. Una volta effettuato il pagamento con le cedole magnetiche, i militari sono piombati sulla scena e, accertato il reato, hanno condotto il 55enne in caserma. Qui, dopo ulteriori accertamenti, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver sottratto indebitamente denaro all’associazione.