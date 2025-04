Addio a Mario Vargas Llosa: i libri, il Nobel e la lite a pugni con García Márquez

Lo scrittore aveva 89 anni, Le sue spoglie saranno cremate. Le ultime opere e la politica

Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è morto domenica 13 aprile a Lima. Lo ha reso noto suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X: «Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace». Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premio Nobel per la letteratura del 2010 aveva compiuto 89 anni. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata. Le sue spoglie saranno cremate.

Llosa, Márquez e Cortázar

Vargas Llosa è stato uno dei grandi protagonisti del boom letterario latinoamericano degli anni ’60 e ’70, insieme al colombiano Gabriel García Márquez e all’argentino Julio Cortázar. Alvaro aveva anche pubblicato tre foto scattate nei luoghi della capitale in cui ha scritto i suoi ultimi due romanzi, “Cinco Esquinas” (2016) e “Le Dedico Mi Silencio” (2023). Da giovane entrò in una scuola militare, la Leoncio Prado di Lima, dove subi’ una dura disciplina che si riflette’ in La città e i cani (1963), un romanzo bollato come “comunista”. Finì la scuola superiore alla scuola San Miguel di Piura. Sposò la zia acquisita Julia Urquidi, di dieci anni piu’ grande di lui, dalla quale si sarebbe separato nel 1964.

La lite con Márquez

Nel 1960 si trasferì a Parigi, dove lavorò come giornalista e terminò di scrivere il suo primo romanzo. Nel 1965 sposò per la seconda volta la cugina Patricia Llosa, madre dei suoi tre figli, lvaro (1966), Gonzalo (1967) e Morgana (1974), dalla quale si separò nel 2016 dopo che divenne pubblica la sua relazione con Isabel Preysler, con la quale era stato fino al 2022. Famosa è la sua amicizia con Márquez, così come il fatto che lo colpì a pugni nel 1976 in un cinema. Con un accordo i due hanno deciso di non spiegare mai i motivi della rissa. Un’ipotesi è che Marquez abbia consigliato alla moglie di Vargas Llosa di separarsi dopo una presunta infedeltà del peruviano.

La politica

Si candidò due volte alla presidenza del Perù nel 1988 e nel 1990. In Spagna fu promotore del manifesto contro il secessionismo catalano. Nel 2000 publbico La festa della capra e Il paradiso nell’altro angolo. Nel 2010 vinse il Nobel per la Letteratura: «Spero che me lo abbiano assegnato piu’ per la mia opera letteraria che per le mie opinioni politiche. Ora, se le mie opinioni politiche – in difesa della democrazia e della libertà, e contro le dittature – sono state prese in considerazione, allora è fantastico». Nel 2011 ricevette il titolo di marchese di Vargas Llosa, concessogli dall’allora re Juan Carlos I di Spagna.

Le molestie

Nel 2021 rivelò che le molestie subite da un leader religioso durante l’infanzia lo hanno spinto ad abbandonare la religione. Venne eletto all’Accademia di Francia e divenne “immortale”. Nel 2023, poco dopo la separazione da Isabel Preysler, pubblicò il suo ultimo romanzo, Le dedica mi silencio (Ti dedico il mio silenzio), e riprese la relazione con l’ex moglie Patricia, con la quale si trasferì in Perù.