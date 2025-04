Alessandra Mao, che ha fatto il record nei 200 stile libero a 14 anni: «Non guardo la tv, nemmeno le serie: non sono mai uscita dall’acqua»

I miei genitori «mi supportano e basta. In ogni occasioni sono stati in tribuna a tifare per me»

Alessandra Mao ha vinto il titolo italiano nei 200 metri stile libero stabilendo il nuovo record italiano nella categoria «ragazze» con il tempo di 1’58”86. E lo ha vinto a 14 anni e un mese, ovvero sei mesi prima di Federica Pellegrini. Oggi a La Stampa racconta come è diventata nuotatrice: «Mio fratello maggiore ha cominciato con il nuoto prima di me, i miei genitori mi portavano in piscina negli stessi orari. Così ho cominciato anche io e da lì mi è piaciuto sempre di più. Non sono mai uscita dall’acqua».

La prima gara

Ha fatto la sua prima gara a «5 anni, ero ancora in scuola nuoto ed era la competizione sociale della piscina, poco prima di Natale. Un regalo», dice a Giulia Zonca. I genitori «mi supportano e basta. In ogni occasioni sono stati in tribuna a tifare per me». Il suo punto di riferimento è la svedese Sarah Sjostrom, pluricampionessa nello sprint: «Sarah è quella che ho visto di più e da cui sono stata più coinvolta». E lei è una 14enne che «non guardo proprio la tv, né serie, né altro. Il tempo libero lo passo in famiglia, con i miei gatti o fare origami». Infine, il rapporto con l’allenatore: «Nella mia squadra ci sono vari tecnici, con diversi ruoli. Mi trovo bene, sono in una fase di formazione. Il prossimo anno frequenterò il liceo scientifico-tecnologico e cambierà anche la routine, per adesso è scuola, piscina con 2 ore e mezza di allenamento, compiti e poi relax».