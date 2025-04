J.K.Rowling esulta per la sentenza inglese sul concetto giuridico di donna: «Fiera di voi»

«Così hanno protetto i diritti delle donne e di tutte le ragazze del Regno Unito», scrive la scrittrice su X

«Fiera di voi». Così J.K. Rowling esprime la sua soddisfazione per la sentenza della Corte Suprema inglese sulla definizione di donna in base al sesso biologico e non su ciò che appare nel certificato di nascita. L’autrice di Harry Potter ha sostenuto il collettivo che da anni ha spinto per questa battaglia legale, il For Women Scotland (FWS). «È toccato a queste donne straordinarie e tenaci, con un esercito di persone a sostenerle», scrive Rowling su X, «per far arrivare il caso alla Corte Suprema e vincerlo. Così hanno protetto i diritti delle donne e di tutte le ragazze del Regno Unito». Infine un messaggio con la definizione di donna dal dizionario: «Donna, sostantivo: un essere umano adulto femminile».

J.K. Rowling, l’appellativo di Terf e le lotte contro le istanze transgender

Non è la prima volta che la scrittrice prende posizioni in contrasto con i desiderata della comunità LGBTQ+. Tanto che spesso la comunità la definisce una “Terf” (trans-exclusionary radical feminist), ovvero «una femminista radicale che discrimina le donne transgender». Contro i bagni unisex e le istanze della comunità transgender molti la ricorderanno quando, due anni fa, criticò la corte scozzese che ammise in un carcere femminile uno stupratore nato biologicamente maschio ma poi diventato donna trans. J.K. Rowling si scontrò con l’allora prima ministra a Edimburgo, Nicola Sturgeon, costretta poi a dimettersi.