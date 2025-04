Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia, in Toscana è boom di disdette. L’allarme degli albergatori: «Le prenotazioni si sono fermate»

Gli operatori del settore sperano nei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, ma anche in quel caso tutto dipenderà dalle condizioni meteo

È una Pasqua tutta da dimenticare per molti operatori del turismo. Complice l’ondata di maltempo che da giorni imperversa su diverse regioni italiane, gli albergatori e ristoratori delle zone più colpite si trovano a fare i conti con numerosi annullamenti delle prenotazioni. Lo scrive il Corriere, che cita Toscana e Valle d’Aosta come le due regioni più bersagliate, con percentuali di disdette che vanno dal 50 al 70 per cento. «Tantissimi hotel hanno ricevuto disdette e noi aspettiamo fine aprile per vedere come andranno i prossimi ponti. Per fortuna ha nevicato fino a basse quote e questo ha scongiurato danni maggiori», spiega Luigi Fosson, presidente dell’associazione albergatori della Valle d’Aosta.

Il boom di disdette in Toscana

La situazione è ancora più preoccupante in Toscana, una delle regioni più colpite dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni. In Versilia gli operatori parlano di «prenotazioni che si sono fermate», non solo per Pasqua ma anche per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. «Direi che peggio di così, in fatto di meteo, non poteva andare», si è sfogato Francesco Giannerini, presidente di Confesercenti di Viareggio con il quotidiano Il Tirreno. «Possiamo parlare di una Pasqua saltata quasi per intero per alberghi e campeggi. Volendo fare una stima – continua Giannerini – direi che lavoreranno solo un 10-20% di quanto avrebbero potuto con un meteo diverso».

La speranza per i prossimi ponti

Se per Pasqua c’è ormai ben poco da fare, gli albergatori toscani sperano in una ripresa delle prenotazioni per i prossimi ponti del 25 aprile e del 1° maggio. «Le nostre zone offrono il loro meglio con belle giornate di sole. In molti aspettano l’ultimo momento per muoversi», spiega, sempre al Tirreno, Paolo Corchia, presidente degli albergatori di Forte dei Marmi. Tutto, insomma, dipenderà ancora una volta dal meteo.



Foto copertina: ANSA/Tino Romano | Il fiume Po esondato a Chivasso, 17 aprile 2025