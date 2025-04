Piogge e vento oltre i 60 km/h sul Centro-Nord: stop ai treni a Biella, a Milano pianta cade su un tir. In Piemonte 100 Comuni in allerta rossa

Dopo una notte di piogge torrenziali, il maltempo non dà cenno di placarsi. A Roma centinaia di interventi dei Vigili del fuoco, Torino chiude l'accesso ai Murazzi

Piogge torrenziali e venti oltre i 60 chilometri orari, nelle ultime ore il maltempo sta colpendo con forza le regioni del Centro-Nord. A Roma, in particolare nella zona sud-ovest, sono oltre cento gli interventi dei Vigili del fuoco per alberi, rami e insegne pericolanti che rischiavano di crollare su palazzine e in strada. A Milano è stata diramata allerta gialla, il Comune ha deciso di non aprire i parchi cittadini e ha chiesto ai cittadini di non sostare sotto alberi, dehors o impalcature. Particolarmente colpito il Piemonte, dove i treni intorno alla città di Biella sono stati cancellati. Sono oltre cento i Comuni in allerta rossa per il pericolo di esondazione dei fiumi.

Maltempo a Milano, pianta cade su un autocarro

Vento forte e pioggia: sono decine i rami e le piante caduti durante la notte milanese e che hanno causato, al risveglio della città, qualche problema di circolazione. Le strade sono state invase da recinzioni, teli e cesate di cantieri rovesciate che hanno rallentato la circolazione nelle prime ore di giovedì. Nella zona di Pagano, intorno alle 7 di mattina, una pianta è precipitata su un autocarro. Il conducente, fortunatamente, non ha avuto bisogno di cure mediche.

Allerta rossa in Piemonte: chiude la stazione di Biella, Torino vieta accesso ai Murazzi

In Piemonte la situazione è critica. Sono oltre cento i Comuni in allerta rossa per le esondazioni di fiumi: «Condizioni di tempo diffusamente perturbato con precipitazioni moderate o forti, localmente molto forti su alto Torinese Biellese, alto Vercellese e Verbano» fa sapere l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Oltre i 1.500 metri si sono registrate intense nevicate, in Pianura il livello del Po è in crescita tanto da spingere il Comune di Torino a chiudere l’accesso ai Murazzi per precauzione. Sono molte le strade e i ponti ostruiti dalla caduta di piante e altri oggetti. Al momento però i corsi d’acqua principali rimangono al di sotto il livello id guardia. Chiusa invece la stazione ferroviaria di Biella: cancellati tutti i treni verso Santhià e Novara. Trenitalia ha attivato il servizio di bus sostitutivi in attesa che la situazione si normalizzi.

Maltempo in Valle d’Aosta: oltre 500 millimetri nelle ultime ore, decine di evacuati

Oltre 500 millimetri caduti nelle ultime ore, sono 23 i dissesti – con cadute di massi e colate – già segnalati e che hanno costretto l’amministrazione evacuare numerose abitazioni a Issogne e Fontainemore. Diversi torrenti sono esondati.