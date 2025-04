Maltempo in Veneto, padre e figlio: travolti in auto dalla piena dell’Agno. A Verona via tetto di una biblioteca – I video

Raffiche di vento che raggiungono i 100 chillometri orari e piogge torrenziali. Centinaia di interventi dei Vigili del fuoco tra Verona e Vicenza. Bufere di neve sulle Dolomiti, con rischio elevato di valanghe

Due dispersi, un padre e un figlio, travolti nella loro auto dall’improvvisa piena del torrente Agno, in provincia di Vicenza. Le ricerche stanno andando avanti dall’una di notte, con diverse squadre di ricerca dei Vigili del fuoco e droni. A comunicarlo è lo stesso corpo nazionale sui social media. A Valdagno e in altre località del Vicentino sono decine gli interventi dei soccorsi. Le precipitazioni hanno indebolito il terreno, provocando smottamenti e crolli stradali. Ma sono le folate di vento, sopra i 70 chilometri orari e in alcune località superiori ai 100 chilometri orari, a causare le maggiori criticità. Nella zona di Valdagno un ponte è collassato proprio a causa delle raffiche. A Verona i Vigli del fuoco hanno dovuto richiamare in servizio il personale fuori turno per far fronte alle decine di chiamate d’emergenza: il forte vento ha abbattuto alberi e cavi elettrici. Il tetto della biblioteca in zona Golosine è volato via, costringendo i Pompieri a proteggere i libri all’interno con dei teloni di fortuna.

Veneto: allerta 4 sulle Dolomiti, bufere di neve e rischio valanghe elevato

Il maltempo ha colpito duramente tutta la zona del Nord-Est. Oltre i 2.500 metri una bufera ha depositato a terra oltre 30 centimetri di neve fresca, elevando fino al «livello 4» (su una scala di 5) il rischio valanghe sulle Dolomiti. Nel Bellunese e sopra i 1.800 metri numerosi episodi di grandine intensa. A Venezia il Mose è ormai attivo da ieri mattina per preservare la città dall’acqua alta e dalla marea. La Regione dovrebbe però riuscire a tirare il respiro tra oggi, venerdì 18 aprile, e lunedì. Da martedì 22 aprile, invece, sono nuovamente attese intense precipitazioni.