Si allontana da casa il giorno di Pasqua: trovato morto Carlo Orlandi, aveva 58 anni

L'uomo, di Cortina d'Ampezzo (Belluno), era uscito di casa senza far più ritorno. Attive decine di squadre di ricerche poi la tragica scoperta

È stato ritrovato stamane e senza vita Carlo Orlandi, il 58enne di Cortina d’Ampezzo (Belluno), di cui non si avevano più notizie da ieri mattina alle 8, quando si era allontanato dalla sua abitazione in località Gilardon, probabilmente per un’escursione. Il suo corpo è stato rinvenuto attorno alle 13 in località Landries. Finora lo avevano cercato decine di volontari, squadre del Soccorso alpino di Cortina e di altre Stazioni della II Delegazione Dolomiti Bellunesi, Soccorso alpino della Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Carabinieri.

Chi era Carlo Orlandi

Orlandi era gestore del «Beppe Sello», noto hotel-ristorante a Cortina d’Ampezzo. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale, che lo ricordava come una persona stimata e rispettata. La sua morte ha lasciato un vuoto sia tra i residenti che i turisti abituali della località montana. Anche se si indaga ancora sulle origini del decesso Orlandi probabilmente è stato colto da un malore durante una passeggiata.