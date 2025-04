Fabrizio Corona sulla morte di Papa Francesco: «Arrivata puntuale, precisa, rituale quasi. Poi ci diranno che è solo una coincidenza»

Il post dell'ex re dei paparazzi su Instagram. Pioggia di commenti negativi

Non gli è bastato esser smentito dal Papa stesso quando si affacciò, dal balcone del policlinico Gemelli, prima di lasciare l’ospedale per salutare i fedeli. Fabrizio Corona torna su Papa Francesco, stavolta per commentare la sua morte che, a detta dell’ex re dei paparazzi, ha uno strano tempismo. «Oggi alle 7:30 del mattino è stata annunciata la morte di Papa Francesco. Proprio oggi. Il giorno dopo la Resurrezione. Il giorno in cui si celebra la vita che vince la morte. Ma qui la morte è arrivata puntuale, precisa, rituale quasi. Poi ci diranno che è solo una coincidenza. “Ce ne ricorderemo di questo PIaneta”», ha commentato oggi Corona su Instagram.

«A Corona damme 6 numeri»

«Poteva essere una buona occasione per tacere ma … no, persa anche questa volta», commenta sotto il post Davide. Non è il solo a criticarlo. «A Corona damme 6 numeri che me gioco l’altri 84», scherza un altro. «Dicevi che non avrebbero mai annunciato la morte durante il Giubileo, ora che lo hanno fatto, te ne inventi un’altra. Buffone», commenta Nicola. E ancora: «Potevi scrivere “Ad ogni promozione dell’Avellino devono far fuori un Papa”». Il post di Corona, a dispetto dei tanti commenti critici, ha comunque raggiunto i 50mila like.