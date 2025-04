Papa Francesco, il dolore della premier Meloni, commossa: «Mi mancherà, con lui potevi parlare di tutto» – Il video

Il ricordo della presidente del Consiglio nell'edizione straordinaria del Tg1: «Conservava i disegni di mia figlia»

Papa Francesco «mancherà anche a me, avevo con lui uno straordinario rapporto personale. Con lui si poteva parlare di tutto, ho avuto il privilegio di potermi confrontare con lui su tutto. È stato molto particolare come Pontefice, si poteva parlare con lui di tutto con semplicità, come si poteva fare con il proprio parroco. Una persona con cui ti sentivi bene, a tuo agio». Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni al Tg1, con la voce rotta dalla commozione, ricordando il Pontefice morto stamane.

«Con lui rapporto oltre i ruoli istituzionali»

«Con Papa Francesco ho avuto un rapporto molto più assiduo di quello che si credesse, oltre i ruoli istituzionali, era capace di dare conforto nei momento più complessi. Custodisco molti ricordi del Pontefice, teneva da parte i disegni che mia figlia gli aveva regalato nel cassetto del suo ufficio. Era capace di gesti straordinari, capace di piccoli gesti incredibili», ha dichiarato la premier al telefono con il Tg1.