Trump vuole tagliare un altro miliardo all’università di Harvard

La guerra tra il presidente e gli atenei e l'accusa di tolleranza nei confronti delle manifestazioni filo-palestinesi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di tagliare un altro miliardo di dollari di finanziamenti per l’Università di Harvard. Questa volta il problema è la ricerca sanitaria, ha scritto il Wall Street Journal, mentre la controversia dell’amministrazione con le università d’élite si intensifica. L’amministrazione Trump ha bloccato i finanziamenti governativi ad Harvard, alla Columbia e ad altre università in risposta alla loro tolleranza verso le manifestazioni filo-palestinesi, in quello che l’amministrazione ha definito un fallimento nel controllo dell’antisemitismo nei campus. Harvard ha reagito la scorsa settimana, respingendo le richieste di controllo del corpo studentesco, dei docenti e del curriculum. Effermando che ciò avrebbe ceduto il controllo dell’università al governo.

I fondi alle università

A poche ore dalla presa di posizione di Harvard, l’amministrazione ha annunciato il congelamento di 2,3 miliardi di dollari di finanziamenti federali all’università. Il giorno successivo ha minacciato di privare Harvard delle esenzioni fiscali. Il Wsj, citando fonti vicine alla questione, ha riferito che i piani per ritirare un ulteriore miliardo di dollari dai fondi per la ricerca sono emersi dopo che i funzionari dell’amministrazione hanno ritenuto che la lunga lista di richieste inviate ad Harvard l’11 aprile fosse un punto di partenza confidenziale per i negoziati. E sono rimasti sorpresi quando Harvard ha reso pubblica la lettera. I funzionari di Trump avevano pianificato di trattare Harvard con maggiore indulgenza rispetto alla Columbia. Ma ora vogliono aumentare la pressione.

La guerra di Trump agli atenei

Dal suo insediamento a gennaio, Trump ha represso le principali università statunitensi. Affermando che hanno gestito male le proteste filo-palestinesi dello scorso anno e hanno permesso all’antisemitismo di intensificarsi nel campus. I manifestanti, inclusi alcuni gruppi ebraici, affermano che le loro critiche alle azioni di Israele a Gaza siano state confuse con l’antisemitismo. L’amministrazione aveva precedentemente inviato un elenco di richieste il 3 aprile ad Harvard affinché l’università dell’Ivy League continuasse a ricevere finanziamenti federali. Tra queste, il divieto di indossare la mascherina, la rimozione dei programmi di diversità, equità e inclusione e una maggiore collaborazione con le forze dell’ordine.

La lettera dell’11 aprile

La lettera dell’11 aprile, firmata da funzionari del Dipartimento dell’Istruzione, del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e dell’Amministrazione dei Servizi Generali, ha ampliato l’elenco. Tra le altre richieste, l’amministrazione ha chiesto ad Harvard di interrompere il riconoscimento di alcuni gruppi filo-palestinesi e di segnalare alle autorità federali gli studenti stranieri che violano le politiche universitarie.