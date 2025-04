Seguono il navigatore ma finiscono in una strettoia, coppia di turisti rimane incastrata con l’auto in Sardegna – Il video

La disavventura a Bosa, sulla costa ovest, è diventata virale sui social dopo essere stata condivisa dalla pagina "Welcome to Favelas"

Una svolta inaspettata suggerita dal navigatore satellitare, così un’auto di due turisti si è trovata incastrata tra due edifici a Bosa, sulla costa ovest della Sardegna non lontano da Oristano. Una fiducia cieca nelle indicazioni fornite dalla tecnologia che li ha traditi. Solo dopo qualche tentativo e retromarcia, con buona pace delle fiancate e della carrozzeria, l’auto è riuscita a divincolarsi. Il video, pubblicato sui social dalla notissima pagina Welcome to Favelas, è diventato in pochissimo tempo virale.