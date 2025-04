Il matrimonio russo e l’inesistente sposa bambina di 9 anni in Iraq

La bambina nel video era solamente la nipote dello sposo

Circola un video che, secondo alcune narrazioni sui social, mostrerebbe un matrimonio in Iraq tra un adulto e una bambina di 9 anni. In realtà, si tratta dell’ennesimo episodio di un filmato strumentalizzato per diffondere bufale su un tema molto delicato e sentito, come accaduto in passato con un video analogo ambientato in Libia. In questo caso, il video proviene dalla Russia.

Per chi ha fretta

Il video non ha nulla a che fare con l’Iraq.

Non riguarda affatto un matrimonio di una sposa bambina.

Il matrimonio dell’uomo ripreso si è celebrato in Russia.

I video originali mostrano l’uomo con la sua vera sposa. La bambina era sua nipote.

Analisi

Il video viene condiviso sostenendo che riprenda una sposa bambina con un uomo in Iraq:

Gli account Instagram russi

In alto a sinistra è presente una scritta: “media_lux_live”. Controllando i vari account social, è stato possibile risalire all’account Instagram dell’omonima Media Lux Live.

Si tratta di un’agenzia russa che si occupa di riprese video di matrimoni. Un altro elemento che ci porta in Russia è l’account Instagram “_diana_romano_butik777_“, citato sempre nello stesso video:

La nipote che festeggia lo zio sposo

Nell”account Instagram di “Diana Romano” è presente il video dell’uomo con la bambina. Nella clip è presente la scritta «Zio con sua nipote» in russo, mentre nel testo del post vengono indirizzate “maledizioni” contro chi sfrutta in maniera falsa il video («Chi posta senza permesso e scrive cose cattive, che siate dannati»).

Scorrendo nei vari video dell’account, è possibile risalire al matrimonio del 26 febbraio 2025 di Lesha e Raya, ossia lo zio della bambina e la vera sposa.

Conclusioni

Contrariamente a quanto sostenuto sui social, il filmato non mostra affatto un matrimonio in Iraq tra un uomo adulto e una bambina. La presunta “sposa bambina” era in realtà la nipote dello sposo, mentre il vero matrimonio è stato celebrato con una donna adulta, in Russia.

