Impresa Arnaldi: fa fuori Djokovic ai Masters 1000 di Madrid. «Ho battuto il mio idolo»

L'azzurro vola al terzo turno

Matteo Arnaldi ha eliminato Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, alla sua prima sfida con l’attuale n.5 al mondo, si è imposto col punteggio di 6-3, 6-4. Il suo prossimo avversario sarà il bosniaco Damir Dzumhur.

«Ho battuto il mio idolo»

«Novak è il mio idolo, ero già contento di poterci giocare contro, perchè non era mai successo. Invece l’ho battuto è incredibile». Così Matteo dopo aver eliminato Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. “Per riuscirci ho dovuto giocare al mio meglio – ha continuato l’italiano n.44 al mondo -. Sapevo che lui non è in un gran momento di forma così ho cercato di portare avanti gli scambi e cercar di farlo sbagliare”. “Ovviamente ero molto teso all’inizio, quasi me la facevo sotto, anche perchè da quando avevo 9 o 10 anni ho cominciato a guardare le sue partite – ha ammesso Arnaldi, 24 anni – ma poi con l’andare avanti della partita mi sono calmato. Sono stato contento di prendere il break per primo, perchè sapevo che prima o poi me l’avrebbe fatto lui. E’ stato tutto perfetto”.