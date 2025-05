La nave della Ong che portava aiuti a Gaza colpita dai droni e in fiamme a Malta

L'attacco è avvenuto dopo mezzanotte: «L'imbarcazione sta affondando»

Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni. Adesso si trova in fiamme in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell’imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. L’attacco, hanno spiegato gli attivisti impegnati in una campagna per porre fine all’assedio israeliano di Gaza, è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

«In questo momento c’è un buco nella nave e la nave sta affondando», ha detto alla Cnn da Malta Yasemin Acar, addetto stampa della Freedom Flotilla Coalition. La nave era diretta a Malta, dove numerosi attivisti si sarebbero dovuti imbarcarsi per dirigersi a Gaza.

Foto copertina da: The Maltese Herald su X