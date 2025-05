Strage di Monreale, 18enne si consegna ai carabinieri. Il pm: «Era lui a spingere Calvaruso a sparare sulla folla»

Il ragazzo si è costituito ed è stato fermato dopo l'interrogatorio. Sarebbe lui quello sentito dai testimoni che incitava il 19enne ad aprire il fuoco

C’è un altro fermato per la strage di Monreale, terminata con l’uccisione di tre ventenni a colpi di arma da fuoco. La scorsa notte, i carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura nei confronti di un 18enne palermitano, Samuel Acquisto, che – come il diciannovenne Salvatore Calvaruso – è accusato del reato di strage. Il giovane si è consegnato agli inquirenti accompagnato dal proprio legale di fiducia. Al termine dell’interrogatorio i pubblici ministeri hanno disposto il suo fermo che è stato immediatamente eseguito dai carabinieri. L’indagato si trova nella Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli”.

Le indagini

Nel corso delle indagini, gli investigatori sono riusciti a rintracciare uno scooter nel quartiere Zen del capoluogo siciliano che sarebbe stato utilizzato da alcuni giovani che hanno esploso i colpi di pistola sulla folla nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo, e alla guida ci sarebbe stato proprio il diciottenne. In concorso con altre persone ancora non identificate, il giovane – scrive l’Ansa – avrebbe istigato Calvaruso, fermato nei giorni scorsi, a sparare colpi di pistola ad altezza uomo in strada dove si trovavano oltre cinquanta persone. Acquisto avrebbe assistito Calvaruso durante le fasi dell’azione di fuoco, «compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità», si legge nel fermo.

Le immagini di videosorveglianza e 8 testimoni

Sono le immagini di videosorveglianza di diversi esercizi commerciali a incastrare Acquisto: i filmati estrapolati dagli inquirenti lo immortalano alla guida della moto Bmw nel corso dell’azione di fuoco e nella fase finale della fuga. Contro il ragazzo anche le dichiarazioni spontanee dello stesso Calvaruso che aveva riferito di essere andato a Monreale in compagnia di un amico di nome Samuel e le testimonianze di otto persone che hanno riconosciuto nel ragazzo uno dei componenti del gruppo di palermitani che ha aperto il fuoco sulla folla. Il rapporto di amicizia tra Acquisto e Calvaruso è provato anche da una foto estrapolata dai social network e dalla manifestazione di “solidarietà” che il 18enne ha manifestato verso il complice dopo il suo arresto.