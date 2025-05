L’operaio travolto dalla motrice, il muratore caduto dai ponteggi: altri due morti sul lavoro in Lombardia. Landini: «È una strage»

I due incidenti nel giro di poche ore a Milano e a Capriano. Cinque le vittime in Italia nel giro di 24 ore

A Milano, nel giro di poche ore, due operai hanno perso la vita in due distinti incidenti sul lavoro. Le vittime sono un giovane di 24 anni precipitato da un impalcatura e un uomo di 62 anni travolto da una motrice. Sale così a cinque il tragico bilancio dei morti sul lavoro nelle ultime 24 ore in Italia.

L’operaio (in pensione) travolto

Era già in pensione Roberto Vitale, l’operaio investito da una motrice nella notte a Capriano. L’uomo dopo aver scaricato della merce si trovava nel piazzale dell’azienda logistica DHL quando una motrice, condotta da un 62enne italiano, lo ha accidentalmente investito uccidendolo sul colpo. L’operaio, per arrotondare, continuava a lavorare anche dopo la pensione per un’azienda logistica di Brescia. «Oltre all’assurdità della morte sul lavoro, c’è l’inconcepibilità che questo accada a un pensionato, costretto a lavorare per arrotondare una pensione erosa dal caro vita», ha commentato Domenico Albanese coordinatore Uil Trasporti Lombardia che ha chiesto un “incontro urgente” con la prefettura di Milano e l’azienda coinvolta, e anche di sapere perché l’uomo stesse lavorando in un polo logistico di notte.

Il muratore precipitato dal ponteggio

Il giovane di origine kosovare Endrit Adem stava invece lavorando alla rifinitura della facciata interna di un palazzo privato in via Bassini, nel quartiere Lambrate di Milano. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale è caduto dal terzo piano, da circa 12 metri, ed è morto sul colpo. Il 24enne era residente a Rovato, in provincia di Brescia, ed era regolarmente assunto. La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del muratore. La pm di turno Maria Cristina Ria disporrà poi l’autopsia sulla salma e tutti gli accertamenti del caso per verificare le condizioni di sicurezza del lavoratore.

Landini e la «strage» dei morti sul lavoro

Ha commentato i due incidenti il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, oggi a Pescara per un evento sui referendum dell’8 e 9 giugno: «Siamo di fronte a una strage, non a un’emergenza. Siamo di fronte a una vera e propria strage. La logica è sempre quella: si continua a morire perché la salute e la sicurezza sono considerate un costo e, anziché investire, si continua a far morire le persone»

Foto di copertina: ANSA / LORENZO DOLCE | Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nella sala consiliare del Comune di Pescara commenta gli ultimi due incidenti sul lavoro