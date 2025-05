Varese, Viktor Orbán e la villa vista lago da 4 milioni di euro. Il premier ungherese: «Notizie false, querelo tutti»

Nella provincia lombarda l'acquisto da parte di una società ungherese. Ma dietro l'operazione - scrive Domani - ci sarebbe direttamente il primo ministro

Ci sarebbe Viktor Orbán dietro l’acquisto di una grande villa con vista sul lago di Varese in Italia. Una magione di oltre mille metri quadrati, con un giardino immenso, piscina e palestra, dal valore di poco più di 4,3 milioni di euro. L’acquirente – riporta Domani, che ha trovato lo scoop – è una società ungherese che gestisce fondi di private equity, la «Influentia Kft», costituita solo 3 mesi prima della compravendita. Il nome del premier ungherese, in carica dal 2010, nei documenti non comparirebbe mai (secondo la legge ungherese, i beneficiari del fondo possono mantenere segreta la loro identità).

Eppure, i tanti indizi raccolti dal quotidiano collegherebbero l’«Influentia» all’alleato in Europa di quella Lega che proprio a Varese è stata fondata. Le rivelazioni sulla villa, rilanciate dai media ungheresi, hanno fatto infuriare lo stesso premier magiaro che su Facebook se la prende con la stampa. «Oggi la stampa delle fake news si è inventata che, oltre alle zebre, avrei anche una villa italiana. Győzike non basterà stavolta. Partono le azioni legali contro la stampa!», si legge sui social.

Gli atti

Sempre secondo Domani, il 28 dicembre 2023 è stato depositato il primo atto di vendita dell’immobile, firmato dalla «Praedium Property Kft». I soldi che quest’ultima versa come acconto (quasi 450mila euro) arrivano da un conto corrente che la società possiede presso l’istituto di credito controllato dal genere di Orbán. Sette mesi dopo viene siglato il contratto di acquisto definitivo, ma da un’altra società ungherese. Si tratta, appunto, della «Influentia Kft». Ovvero, l’azienda che attualmente risulta proprietaria della villa a Varese. Il giorno stesso della vendita – rivela ancora il giornale – «Praedium» ha ceduto a «Influentia» il contratto preliminare e l’acconto già versato ai venditori.

La banca del genero di Orbán

Entrambe le società hanno il conto corrente presso la banca del genero del premier ungherese e fanno a capo alla stessa proprietà, la TripleHill, che gestisce fondi di private equity. L’azionista di maggioranza, e quindi proprietaria della magione sul lago di Varese, si chiama Renata Tiszolczi. È sempre lei – si legge negli atti della compravendita – l’amministratrice e la rappresentante legale di tutte e tre le società protagoniste dell’affare in Italia.