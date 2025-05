Piacenza, licenziato il primario accusato di abusi su dottoresse ed infermiere. E davanti al giudice lui (per ora) non risponde

Il provvedimento dell'ospedale all'indomani dell'arresto del radiologo: «Vogliamo tutelare tutte le donne coinvolte». La difesa attende le carte della procura

È stato licenziato per giusta causa Emanuele Michieletti, il primario dell’ospedale di Piacenza accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di dottoresse ed infermiere. Lo ha annunciato Paola Bardasi, direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, durante un incontro con la stampa. «Abbiamo già iniziato analisi e verifiche interne – ha detto – e non escludiamo provvedimenti, a breve, dopo un confronto anche con l’autorità giudiziaria». Bardasi ha confermato che è già stato nominato al suo posto un direttore ad interim del suo reparto. «Non appena possibile – ha aggiunto – vogliamo capire come tutelare tutte le donne coinvolte in questa vicenda, stiamo preparando gli atti e valuteremo di costituirci parte civile nel processo». Intanto il primario di radiologia accusato degli abusi si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’udienza davanti al gip di Piacenza. La decisione della difesa di Michieletti, secondo quanto riporta l’Ansa, è stata presa in attesa di leggere gli atti di accusa nell’ambito dell’inchiesta della procura.