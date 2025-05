Annalisa torna rosso fuoco e abbandona lo stile «maschio», il nuovo look durante la semifinale di Amici

Ospite della puntata di sabato 10 maggio, la cantante ligure ha presentato il suo nuovo singolo «Maschio» tornando alla sua acconciatura di sempre. Per l'outfit, firmato Dolce&Gabbana, si è affidata a un total black

Aveva sorpreso cinque giorni fa con un look da vero «maschio», come il titolo del suo nuovo singolo uscito l’8 maggio. Sorprende ancora sfoggiando di nuovo, i quattro e quattr’otto, quella chioma rosso fuoco che è ormai il marchio di fabbrica di Annalisa. Prima una efficacissima trovata di marketing, co giacca e pantalone, camicia e bretelle, tanto da attirare la curiosità di decine di migliaia di persone. Poi un rientro sui binari, quelli che la hanno portata al successo, durante l’ospitata alla semifinale di Amici di Maria De Filippi, il talent in onda questa sera su Canale 5. E per Annalisa si tratta di un ritorno a casa, perché proprio a partire dal celebre programma Mediaset ha iniziato ad affermarsi nel mondo del microfono. E lì, ora, ha la possibilità di presentare il suo nuovo singolo.

Il look di Annalisa ad «Amici», total black firmato Dolce&Gabbana

Forse anche per questo, per onorare quelle radici che l’hanno avviata alla fama, Annalisa è tornata sul palco di Amici come tutti l’hanno sempre conosciuta. Capelli sciolti extra long, frangia a tendina e completo total black firmato Dolce&Gabbana, in tinta con la grinta che contraddistingue sempre le esibizioni della cantante ligure. Abito giacca in pelle nera on abbottonatura doppio petto, gonna corta, e collant a rete a finire in anfibi verniciati con tacco a zeppa. Tutti rigorosamente nero, come nero è la manicure. Tutto l’opposto rispetto al trucco efficace, ma evidentemente ottenuto grazie a una parruca, o cui aveva fatto esplodere i social pochi giorni fa.