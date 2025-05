Il medico che dormiva al Pronto Soccorso: «Hanno tentato di avvelenarmi»

Francesco Paolo Palma: mi hanno messo benzodiazepine nel cibo e nelle bevande

Il dottor Francesco Paolo Palma è stato immortalato la notte del primo maggio mentre dormiva su una poltrona del Pronto Soccorso di Cerignola in provincia di Foggia. Nell’ospedale c’erano molti pazienti in attesa. Le immagini ripresa da un paziente sono state pubblicate sui social media. Lui, che lavora al 118 e fa turni diversi, ha parlato dell’episodio con il Corriere del Mezzogiorno. Annunciando di aver depositato un esposto in procura «per tentativo di avvelenamento con l’uso di potenti ansiolitici».

Il medico che dorme al Ps

Anche se non sa chi lo avrebbe avvelenato: «Non credo i colleghi, ma altro personale. Penso che in più occasioni abbiano inserito nel cibo e nelle bevande delle benzodiazepine, forse del Valium, perché durante la mia carriera non mi era mai successo di prendere sonno sul luogo di lavoro». Secondo il dottore «forse agiscono per invidia nei miei confronti. Io sono un professionista preparato e attento, uno studioso con tre lauree e una quarta in arrivo». Mentre, sostiene, ci sono personaggi «che mi osteggiano per i risultati che ho ottenuto nella mia vita o per qualcosa di più specifico che potrebbe avere dato loro fastidio. Meno male che tra poco andrò in pensione».

I 12 mila euro di compensi

E a chi lo accusa di aver lavorato fino a 400 ore in un solo mese, spesso senza riposare tra un turno e l’altro in diversi Pronto soccorso, e di aver ottenuto in busta paga compensi fino ad oltre 12 mila euro, replica così: «Quelle ore di lavoro sono consentite e chi contesta è invidioso. Riesco a lavorare tanto, dando un significativo contributo all’efficienza delle strutture sanitarie, contrariamente a tante altre persone, tra le quali quelle che mi osteggiano». Sulla vicenda la Asl di Foggia ha avviato verifiche.