X Factor 2025, confermati Achille Lauro, Jake La Fuoria e Paola Iezzi. L’uscita di Agnelli agita la produzione: chi lo sostituirà?

Secondo le indiscrezioni, dietro la scelta di Manuel Agnelli ci potrebbero essere delle tensioni con Achille Lauro. Intanto la produzione avvia i provini per sostituirlo, ma fa fatica

Se per tre dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor sembrano non esserci più dubbi, sul quarto, ormai da fine aprile, girano voci che non hanno ancora trovato né conferme, né smentite. Stiamo parlando, ovviamente, di Manuel Agnelli, che sembrerebbe a un passo dal lasciare il programma. E intanto la produzione sta impazzendo per trovare un sostituto.

Iniziati i provini per trovare il quarto giudice

Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi avrebbero, infatti, già rinnovato i rispettivi impegni per sedere al tavolo dei capisquadra questo autunno. Come anche Giorgia, dopo il brillante esordio della scorsa stagione, ha riconfermato la sua presenza alla conduzione del programma. La presenza di Manuel Agnelli, invece, non solo non è confermata, ma anzi si vocifera di un imminente abbandono. Pare infatti che il programma si stia muovendo per trovare un sostituto al leader degli Afterhours, ma che stia facendo molta fatica a rimpiazzarlo. «No comment», è la risposta di Agnelli, raggiunto da Rolling Stone per confermare o smentire la sua dipartita. Quel che è certo è che la ricerca sembra tutt’altro che semplice. Agnelli, nel corso delle sue edizioni, è riuscito a distinguersi per competenza musicale, autorevolezza e carisma, elementi che lo hanno reso una presenza di riferimento nel talent show. Trovare una figura che possa raccoglierne l’eredità, senza apparire come un semplice surrogato, rappresenta una sfida non da poco per gli autori del programma.

Manuel Agnelli rinuncia a X Factor?

Per il momento comunque regna la massima riservatezza sui nomi presi in considerazione. Così come sulle ragioni che avrebbero spinto Agnelli a lasciare il suo posto non c’è nulla di certo: c’è chi ipotizza che ci fossero alcune tensioni con Achille Lauro. Ma pare strano se si considera che lo stesso Agnelli si era detto entusiasta della giuria dell’ultima edizione, e che si era lasciato andare a elogi nei confronti dei suoi colleghi, descrivendoli come grandi professionisti. Non si può escludere, tuttavia, come già accaduto in passato, che Manuel Agnelli abbia scelto di dare la priorità ai suoi progetti musicali. Quest’estate, infatti, tornerà in tour con gli Afterhours per celebrare i vent’anni dell’album Ballate per piccole iene. Sul dopo non è dato sapere.