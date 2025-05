Campi Flegrei, la terra trema ancora. Scossa di magnitudo 3,1 avvertita anche a Napoli

Resta operativo il centro di coordinamento dei soccorsi per l'accoglienza della popolazione

La terra torna a tremare nei Campi Flegrei. Alle 14:23 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, con epicentro a una profondità di 2 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano, da quel momento è in corso un nuovo sciame sismico nell’area, con almeno sei scosse rilevate fino ad ora. Nella mattinata di oggi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) aveva segnalato una tregua temporanea, dopo le forti scosse e la paura di ieri, 13 maggio. Resta, intanto, operativo il centro di coordinamento dei Soccorsi, che continua a monitorare la situazione e a gestire le aree di accoglienza predisposte per la popolazione.