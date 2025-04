Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 2,7 dopo una notte di scosse: «Sciame sismico atteso»

L'evento, alle 8.28 di stamattina, ha colpito in particolare la zona di Pozzuoli. I residenti: «Un forte boato, poi una scossa ondulatoria ma breve». Non ci sarebbero danni a cose o persone

L’ennesimo sciame sismico ha colpito l’area dei Campi Flegrei, in Campania. Intorno alle 8.28 di stamattina, venerdì 25 aprile, una scossa di magnitudo 2.7 ha colpito a circa quattro chilometri di profondità la zona di Pozzuoli, con un epicentro non lontano dalla solfatara. «Un forte boato, veramente una bella botta», raccontano alcuni dei residenti, che descrivono i tremori della terra come «una scossa breve e ondulatoria, ma molto forte». Il terremoto, così come le le scosse successive, è stato avvertito distintamente anche a Bacoli, Arco Felice, Monterusciello, Licola e Pianura. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone

Lo sciame sismico e la tranquillità dell’Osservatorio: «Era tutto atteso»

È dalla sera di giovedì 24 aprile, intorno alle 22.26, che i rilevatori dell’Osservatorio Vesuviano rilevano uno sciame sismico che ha toccato picchi di magnitudo 2.1. In mattinata, oltre alla forte scossa in zona Pozzuoli, eventi in numero molto minore e con energia spesso inferiore a magnitudo 1, quindi a malapena percepiti dai residenti della zona. Si tratta in ogni caso di una «sismicità del tutto attesa», ha spiegato il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Antonio Di Vito. Gli ultimi bollettini settimanali sui Campi Flegrei sottolineavano, infatti, il continuo sollevamento del suolo causato dal bradisismo. Rimangono stabili le temperature alla fumarola di Pisciarelli, con una media di 96 gradi: «Il magma resta a profondità rassicuranti, né ci sono elementi che suggeriscano un cambio di scenario a breve».