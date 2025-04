Il bimbo nella culla svegliato dal terremoto a San Diego, la reazione nel baby monitor e il commento ironico della madre – Il video

Tanta paura ma nessun danno grave dopo la scossa di magnitudo 5.2 nel Sud della California. Una mamma mostra la reazione del figlio mentre faceva il pisolino

Non sono stati segnalati feriti o danni gravi dopo il terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito la California meridionale. Qualche spavento però c’è stato, come raccontano diversi video sui social. Tra questi uno in particolare racconta della reazione di un bambino che dormiva nella culla, quando è stato colto di sorpresa dal terremoto a 70 chilometri da San Diego.

Il racconto della mamma influencer

A pubblicare il video è stata la digital creator Melinda Rose Valencia, ripresa da diversi media americani tra cui l’Abc. L’influencer ha mostrato come «Madre Natura ha scosso letteralmente il suo bambino», che stava facendo il pisolino nella sua culla. La scossa ha colto di sospesa il piccolo che stava dormendo ed è poi esploso in un pianto fragoroso. Lei però l’ha presa con ironia: «Puoi incasinare tante cose… – dice rivolgendosi a Madre Natura – Ma quando scuoti la casa e svegli il mio bambino il durante il pisolino: ora è una questione personale».