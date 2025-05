Milano, giovane accoltellato portato all’ospedale Fatebenefratelli. Con lui anche un cane, ferito

Minorenne, si trova in gravi condizioni

Un giovanissimo è stato accoltellato a Milano e lasciato da un’auto davanti all’ospedale Fatebenefratelli. Con lui c’era anche un cane rottweiler, a sua volta ferito. Il ragazzo ha dichiarato di esser minorenne, sarebbe un egiziano ed è stato portato in sala operatoria in gravi condizioni.

Il colpo al petto, a salvarlo un passante

Il ragazzo secondo quanto riporta LaPresse avrebbe 13 anni. A soccorrerlo è stato un automobilista di passaggio in viale Vittorio Veneto, che lo ha trovato in mezzo alla strada e lo ha trasportato in auto al vicino ospedale, in pieno centro.