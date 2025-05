Rayan Mdallel trovato morto nel Torinese, giallo sul 15enne scomparso da tre mesi in Campania

Il giovane si era allontanato da casa a Mondragone, in provincia di Caserta. Dalla fine di gennaio, di lui si erano perse le tracce

È di Rayan Mdallel il corpo trovato nel Torinese in circostante ancora tutte da chiarire. Il giovane di 15 anni era scomparso dal 30 gennaio scorso da Mondragone, in provincia di Caserta. Da allora non si avevano più sue notizie, dopo che si sarebbe allontanato da casa facendo perdere le sue tracce. A confermare la notizia del decesso del ragazzo lontano da casa è stato il sindaco del comune casertano, Francesco Lavagna, con un post sui social.

Il messaggio del sindaco di Mondragone

«Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Rayan, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest’anno si era allontanato da casa, è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare – ha scritto il sindaco di Mondragone – Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace piccolo Rayan».

