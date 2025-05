Elezioni comunali in Trentino Alto Adige, Bolzano per la prima volta al centrodestra, a Merano vince Svp

Claudio Corrarati batte al ballottaggio il candidato del centrosinistra Andriollo con il 51,03% dei votio. A Merano vince Katharina Zeller, che batte il sindaco uscente di centrodestra

Per la prima volta nella storia, Bolzano passa al centrodestra. Luca Corrarati, imprenditore prestato alla politica, stacca l’assessore uscente Juri Andriollo di 2 punti (51,03% a 48,97%, poco più di 700 voti) e diventa il nuovo sindaco della città. A Merano, invece, dopo dieci anni torna un sindaco dell’Svp, il partito della minoranza linguistica tedesca. Vince il ballottaggio Katharina Zeller, che batte il sindaco uscente Dario Dal Medico, civico di centrodestra.

A Bolzano vince per la prima volta il centrodestra

Sono di 13 comuni i cittadini che sono stati chiamati nuovamente alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali in Trentino Alto Adige: 11 della provincia di Trento e 2 di Bolzano. In Alto Adige, Claudio Corrarati, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è il nuovo sindaco di Bolzano. Passaggio storico per il capoluogo dell’Alto Adige che è sempre stato guidato dalla Democrazia cristiana prima e dal Pd e dalle forze di sinistra poi, di concerto con la Svp perché così prevede lo statuto di autonomia. E della stessa opinione è anche Giorgia Meloni, che nella telefonata di congratulazioni (all’una di notte) a Corrarati, ha definito questo risultato «una vittoria storica».

«Abbiamo dimostrato che si può cambiare — ha detto il neosindaco nella sua prima dichiarazione —. La gente si attende risposte e noi le daremo con i fatti. Del governo di centrodestra ci si può fidare. La coalizione è unita, i cittadini lo hanno capito e apprezzato».

Dopo dieci anni a Merano torna un sindaco della Svp

A Merano, invece, la Svp con Katharina Zeller riconquista il Comune che era passato in mani «italiane» con Dario Dal Medico (civico di centrodestra) con un vittoria che non lascia dubbi: 55% a 45%. A scrutinio ancora in corso, Dal Medico ha riconosciuto la sconfitta e si è complimentato con Zeller. A sostegno della figlia della senatrice Julia Unterberger ha pesato l’appoggio del Pd che forse contava su uno «scambio» a Bolzano. Con la sconfitta di Dal Medico, i sindaci italiani in Alto Adige si riducono a due: Corrarati, appunto, e Giorgia Mongillo a Bronzolo.

Per il Trentino, i comuni al ballottaggio sono: Arco, Avio, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mori, Novella, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Ville D’Anuaunia e Volano.

Affluenza in calo

A fare discutere fin da subito è stato il dato dell’affluenza, nettamente più bassa rispetto al primo turno. Alla chiusura delle urne, ha votato rispettivamente il 42,8 degli aventi diritto a Bolzano e il 41,4% a Merano (27 sezioni su 28). Al primo turno si recò invece alle urne il 52,2 e il 49,3%, mentre al ballottaggio a Bolzano nel 2020 il 47,29% e a Merano nel 2021 il 46,3%. Sul ballottaggio di Bolzano l’assessore uscente Andriollo ha riconosciuto che «è stata una bella sfida, peccato per la scarsa affluenza. Un sindaco eletto con una differenza di poche centinaia di voti significa che la città è divisa a metà».