Giorgia Meloni ha la febbre: annullati gli impegni in agenda per oggi e domani

A informare i media è lo staff della presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato tutti gli impegni in agenda previsti per oggi e domani, compresa la partecipazione al Festival delle Regioni di Venezia. A informare i media è lo staff della premier. La decisione è stata presa a causa di uno stato febbrile che la costringe al riposo.

Gli impegni per il prossimo 20 giugno: vertice con von der Leyen per il Piano Mattei-Global Gateway

Meloni deve recuperare le forze in vista delle prossime settimane e di un appuntamento, tra un mese, che ha annunciato proprio oggi. «Il 20 giugno abbiamo in programma di ospitare a Roma un vertice Piano Mattei-Global Gateway che co-presiederò con la Presidente von der Leyen alla presenza di alcuni Stati africani coinvolti nel corridoio di Lobito assieme a Istituzioni finanziarie multilaterali per suggellare il lavoro svolto sinora e che sarà anche l’occasione per annunciare la conclusione di nuovi progetti», ha dichiarato nel corso della cabina di regia sul Piano Mattei. «Un vertice – ha aggiunto – che ha visto la sua preparazione nella Conferenza organizzata, sempre a Roma, dalla Struttura di Missione con l’UE lo scorso marzo, con oltre 400 partecipanti tra istituzioni e privati, con un focus particolare nei settori delle infrastrutture fisiche e digitali, dell’agricoltura e dell’energia. Sempre in questa ottica di internazionalizzazione continuiamo poi a lavorare anche con gli Usa in particolare nel grande progetto infrastrutturale di Lobito e con gli Stati del Golfo dove abbiamo concluso accordi nel settore pubblico e privato per operare assieme in alcune nazioni africane. Così come in ambito G7 dove, anche grazie all’Italia, l’attuale Presidenza canadese ha deciso di lavorare in continuità con la nostra Presidenza», ha concluso.