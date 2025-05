Merano, la nuova sindaca Zeller dell’Svp rifiuta la fascia tricolore: «Sei sicuro che proprio devo? mettiamola via, dai» – Il video

Il gesto durante il passaggio di consegne con l'ex primo cittadino e rivale «italiano» Dario Dal Medico. E la frase fa discutere

Sta facendo discutere la prima mossa da sindaca di Merano, Katharina Zeller, che con Svp ha riconquistato il comune finito in mani «italiane» con Dario Dal Medico (civico di centrodestra), superandolo con ampio margine. Zeller, davanti alla fascia tricolore sembra rifiutare. «Sei sicuro che proprio devo? mettiamola via, dai», scherza, infilandosela per poi sfilarsela pochi secondi dopo. Un gesto che sta sollevando polemiche.

Eletta grazie al Pd

A sostegno della figlia della senatrice Julia Unterberger ha pesato l’appoggio del Pd a seggi aperti, che forse contava su un reciproco appoggio su Bolzano. «Il sindaco neo eletto di Merano, esponente di madrelingua tedesca della Südtiroler Volkspartei, in occasione del passaggio di consegne col sindaco uscente Dario Dal Medico, si è tolta la fascia tricolore e l’ha appoggiata su una sedia, indossando il medaglione con lo stemma della città, un simbolo eredità della tradizione tirolese e tutt’ora usato in Austria. Lasciando perdere tutto il tema delle autonomie locali e dei riconoscimenti economici che arrivano da Roma, a supporto proprio delle stesse autonomie, mi chiedo se Jannik Sinner in persona, non possa andare a spiegare al neo eletto sindaco, il significato del tricolore nel pieno rispetto di tradizioni e origini», scrive su X il giornalista sportivo Carlo Galati. Non è l’unico a sollevare dubbi sul gesto. «Firmiamo una petizione perché decada dalla carica la Zeller. Non è degna del ruolo che ricopre», scrive un altro utente.