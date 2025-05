Femminicidio Ilaria Sula, l’avvocato di Mark Samson lascia l’incarico: «La ragazza gettata come un rifiuto»

La nota del legale Fabrizio Gallo: «Gli suggerito di dire la verità. L'imputato ha scelto una sua strategia»

L’avvocato Fabrizio Gallo, il legale che segue Mark Samson, accusato dell’omicidio della ex fidanzata Ilaria Sula a Roma, ha lasciato l’incarico. Una novità, riportata su Repubblica, dopo che il lungo lavoro del legale, che portò il giovane a spiegare agli inquirenti dove si trovasse il corpo della ragazza, che dopo la morte fu chiusa in una valigia e gettata in un dirupo a Capranica Prenestina. Nell’indagine, oltre a Samson — in carcere con l’accusa di omicidio — è coinvolta anche la madre, Nors Manlapaz, che avrebbe aiutato il figlio a ripulire la casa di via Homs, dove è avvenuto il delitto.

«Gli ho sempre suggerito di dire la verità»

«Avevo suggerito a Mark nel diritto sacrosanto di difendersi nel processo – spiega oggi Gallo in una nota – di porre in essere quel percorso di verità in un contesto già grave dove la sua responsabilità oltre ad essere già acclarata è inequivocabile. La decisione di revocare il mandato al sottoscritto, colui che gli ha sempre suggerito di dire la verità, coincide con il rispettoso silenzio che ha un imputato, soprattutto quando la rivelazione di particolari potrebbe mettere in difficoltà altri soggetti potenzialmente coinvolti». «Esco dal processo profondamente convinto di aver svolto il mio incarico secondo i canoni deontologici», sottolinea il legale. «Ma avevo sentito la responsabilità, soprattutto in memoria della povera Ilaria, uccisa barbaramente e gettata come un rifiuto, di permettere a Mark un percorso di revisione più credibile, che avrebbe potuto consentirgli una valutazione più equilibrata. Credevo che tale strategia difensiva potesse giovargli, se non giuridicamente, almeno sul piano morale. Ma l’imputato ha scelto il diritto sacrosanto di optare per una propria strategia».