La maestra rimprovera l’alunno per la spinta a un disabile, la madre piomba a scuola e si vendica: la docente e due bidelli al pronto soccorso

Il dirigente scolastico del «Lombardo Radice» di Palermo ha denunciato la donna ai carabinieri. Gli insegnanti hanno scritto anche al ministro Valditara, dopo l'ultima gravissima aggressione a scuola

Un’insegnante e due collaboratori scolastici sono finiti al pronto soccorso dopo aver rimproverato un alunno di terza elementare perché aggrediti dalla madre. La vicenda risale allo scorso 15 maggio, ma solo oggi il dirigente scolastico della «Lombardo Radice» di Palermo ha presentato denuncia ai carabinieri. Nei giorni scorsi, gli insegnanti della scuola avevano scritto una lettera all’ufficio scolastico regionale, al sindaco e al ministro Giuseppe Valditara.

Perché è stato rimproverato il bambino

L’insegnante avrebbe rimproverato il bambino perché, mentre giocava, avrebbe spinto un compagno disabile, facendolo cadere. La docente ha ripreso l’alunno, chiedendogli più rispetto per gli altri compagni, soprattutto per quelli con maggiori difficoltà. Ma quel rimprovero non sarebbe piaciuto alla famiglia del bambino. Lo scorso giovedì, i due genitori si sono presentati a scuola. Il padre sarebbe stato fermato all’ingresso, dove era stato spiegato loro che era necessario un appuntamento. La madre però non si è fatta fermare ed è entrata.

La furia della madre contro l’insegnante

La donna è quindi riuscita a raggiungere l’insegnate, colpevole di aver rimproverato il figlio. Dopo averla affrontata, l’ha spinta vicino alle scale, con il rischio di farla anche cadere. Sono intervenuti tre collaboratori scolastici, che sono riusciti ad allontanare la donna. Ma due di loro sono rimasti feriti, aggrediti dalla mamma. Sia l’insegnante che i collaboratori scolastici si sono fatti medicare al pronto soccorso, dove hanno avuto una prognosi rispettivamente di sei e tre giorni.