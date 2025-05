La lite a scuola per un fallo di gioco, gli insulti e la vendetta a fine lezioni: un 16enne accoltella uno studente. Il caso a Torino

L'aggressione è avvenuta all'uscita dall'istituto torinese lo scorso venerdì. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Barriera di Milano

Prima il fallo di gioco durante l’intervallo, poi gli insulti degenerati con un accoltellamento. È la reazione avuta da uno studente di 16 anni della Casa di Carità Arti e Mestieri di Torino poco dopo una partita di calcetto. Il ragazzo originario dell’Egitto ha avuto un’accesa discussione con un compagno di scuola durante la partita di calcio a 5 improvvisata durante l’intervallo. Il 16enne avrebbe commesso un fallo di gioco su un compagno di scuola di 18 anni, da cui è partita una discussione e uno scambio di insulti.

Passato l’intervallo, il 16enne ha aspettato all’uscita dell’istituto l’avversario con cui aveva litigato. A quel punto lo ha aggredito, colpendolo con un coltello a un gluteo. Soccorso dai docenti, il 18enne è stato portato all’ospedale San Giovanni Bosco. Per lui lievi ferite ma nulla di grave. Il 16enne invece si è presentato da solo all’ospedale delle Molinette, per farsi medicare delle ferite alla schiena rimediate durante la colluttazione. Il ragazzo non ha chiarito ai medici come si fosse ferito. Ma gli agenti avvertiti dell’aggressione sono riusciti comunque a risalire a lui.