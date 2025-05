Lanciavano sassi contro le auto da un cavalcavia: nei guai un gruppo di minorenni a Viterbo

Un uomo diretto a Orte ha chiamato le forze dell'ordine dopo essersi trovato con il parabrezza sfondato

La polizia ha individuato un gruppo di minorenni che nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 maggio, lanciavano sassi contro alcune auto che percorrevano la superstrada tra Viterbo e Terni. A segnalare la loro presenza è stato un automobilista, in viaggio in direzione Orte. Mentre passava sotto un cavalcavia in prossimità del quartiere viterbese di Santa Barbara, l’uomo ha sentito un forte colpo sul parabrezza, che poco dopo si è spaccato.

L’intervento della polizia

Alzando la testa, l’uomo ha visto un gruppo di ragazzini che sostava con il motorino sul ponte sotto cui era appena passato. Dopo l’urto, si è fermato nella prima stazione di servizio, dove si è reso conto che il vetro della macchina era stato colpito con ogni probabilità da un sasso di grosse dimensioni, lanciato proprio dal cavalcavia. L’uomo ha quindi chiamato la polizia, che nel giro di poco tempo ha rintracciato il gruppo di minorenni responsabili del lancio del sasso.