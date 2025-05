Antonio Omar Dridi morto in battaglia in Ucraina, il ragazzo italiano combatteva per la legione internazionale: «Il corpo in zona controllata dai russi»

La famiglia sarebbe stata avvisata dai commilitoni del ragazzo. È il quinto italiano caduto in combattimento in Ucraina. Dallo scorso marzo era disperso

Un giovane italiano, Antonio Omar Dridi, è morto nei giorni scorsi in Ucraina, dove combatteva per l’esercito di Kiev. Secondo Repubblica, il ragazzo faceva parte della legione internazionale ed era regolarmente iscritto nelle forze armate ucraine. I commilitoni avrebbero chiamato l famiglia per comunicare la notizia.

Il corpo in zona sotto controllo russo

Il corpo del ragazzo si troverebbe in una zona al momento sotto il controllo russo. Quindi al momento il cadavere non può essere recuperato. Repubblica scrive che, proprio per l’impossibilità di recuperare il corpo, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale della morte in battaglia del ragazzo italiano. Per ora viene considerato «missing in action».

Il ricordo dei commilitoni

La conferma della morte di Dridi è stata confermata dai combattenti di Memoria, l’associazione dei volontari internazionali per l’Ucraina. Sui social, i volontari hanno ricordato il giovane italiano: «Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello».

In aggiornamento