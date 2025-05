Jennifer Lopez in concerto a Lucca. 1400 euro per un selfie con lei, 550 per una foto del backstage: il costoso listino per i fan

L'artista parteciperà al Lucca Summer Festival il 21 luglio

Incontrare Jennifer Lopez per una foto da oggi ha un costo ben preciso: 1403 euro. La cantante e attrice newyorkese di origini portoricane, ex moglie di Ben Affleck, il prossimo 21 luglio è attesa a Lucca in occasione del al Lucca Summer Festival per una tappa del suo tour mondiale Up All Night Live. Il prezzo del biglietto per il live parte da circa 100 euro per un posto in piedi piuttosto lontano dal palco, sale fino a 290 per un posto a sedere più avanti, e poi naturalmente è possibile, come ormai da prassi, acquistare quello che è stato chiamato Diamond Vip Package. Con questo pacchetto, venduto a 550 euro, come si legge sul sito Ticketone, dove i biglietti sono già in vendita e, con questi prezzi, ancora ampiamente disponibili, si ha la possibilità di avere: un biglietto riservato nell’esclusiva Area Pit In Piedi sottopalco, possibilità di accesso anticipato alla venue, ingresso dedicato con Fast lane, staff dedicato on site e al Check-In, tote Bag del Lucca Summer Festival 2025, una locandina dell’evento, un laccetto e pass laminato da collezione e infine anche una, citiamo, «foto-opportunity al VIP backdrop». Ecco, quest’ultimo punto è segnato alla fine con un grosso asterisco, perché, sia chiaro, continuiamo a leggere, «non è prevista la partecipazione dell’artista». Dunque la «foto-opportunity», costata oltre 500 euro, è con uno sfondo, nemmeno con J Lo.

Il pacchetto «Ugrade VIP»

Come già detto, se si desidera una foto con l’autrice di hit mondiali come On the floor, Jenny from the block e Let’s get loud, nonché l’interprete di film come Out of Sight, Prima o poi mi sposo, Un amore a 5 stelle, Shall We Dance? e Quel mostro di suocera, allora servirà spendere quasi il triplo, oltre 1400 euro, ma, attenzione: l’acquisto di quello che è stato chiamato «Ugrade VIP» comprende il «Meet&Greet with Jennifer Lopez», la «foto-opportunity con Jennifer Lopez», ma non il concerto di Jennifer Lopez, che eventualmente va comprato a parte, facendo lievitare l’eventuale spesa fino a cifre stellari. Non solo, sulla piattaforma destinata alla vendita dei biglietti viene specificato: «Tutti gli acquisti sono da ritenersi definitivi. In Nessun caso saranno previsti rimborsi, cambi o restituzioni. Tutti gli upgrade e il loro contenuto non sono trasferibili».