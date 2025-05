«Spegnetegli il microfono». Bagarre in Aula tra Bignami (FdI) e il vicepresidente della Camera Mulè – Il video

Il botta e risposta è esploso a partire dal Caso Delmastro. I toni si sono accesi quando l'opposizione ha chiesto un'informativa urgente al ministro Nordio

«Spegnetegli il microfono!». Bagarre oggi nell’Aula di Montecitorio tra il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, e il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Un confronto acceso tra due esponenti della maggioranza di governo, dal momento che Mulè è anche esponente di Forza Italia. Tutto parte dal caso Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia accusato di rivelazione di segreto per aver trasferito al suo collega di partito, il deputato Giovanni Donzelli, informazioni «a limitata divulgazione» sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Oggi i giudici hanno reso note le ragioni della condanna ad otto mesi, spiegando che Delmastro non poteva non essere «consapevole della delicatezza delle notizie riservate». Prima dell’intervento del ministro Foti, già in programma alla Camera, le opposizioni (Pd, M5s, Avs a cui si aggiunge poi Più Europa) hanno richiesto un’informativa urgente al ministro Carlo Nordio. Subito dopo interviene Bignami. E i toni si scaldano.

La bagarre

«Ma che cosa ci eravate andati a fare da Cospito? Ancora non ci dite cosa siete andati a fare», grida Bignami. «Presidente, le chiedo di attendere la fine del mio intervento prima di togliermi la parola…». I toni si alzano. Mulè interviene: «Siamo nella fase dell’ordine dei lavori. Se lei mi chiede un’informativa…», ma Bignami continua a parlare, nonostante il microfono gli sia stato spento. «Per fortuna non sto sentendo il suo soliloquio, altrimenti dovrei prendere dei provvedimenti. Stia nell’ordine dei lavori e mi dica se vuole l’informativa urgente. Non è né antipatia né simpatia. È regolamento», conclude Mulè.

«Deve stare tranquillo»

Bignami non desiste: «Le chiedo di attendere il motivo per il quale, illustrando la mia richiesta di richiamo al regolamento, ho anticipato con questo quesito…».«Quindi è un richiamo al regolamento? Lei deve stare tranquillo», incalza il presidente di turno della Camera. E il Fratello d’Italia: «Io sono tranquillissimo, mi pare che lei abbia alzato un po’ la voce, ma glielo lasciamo fare. Io avevo chiesto la parola prima dei colleghi. Tende a non guardare cosa succede da questa parte dell’emiciclo».

«Dovrebbe conoscere il regolamento»

L’ultima parola spetta a Mulè, che osserva: «Certe cose non possono rimanere in aria. Rispetto al fatto che io guardo a sinistra, lei dovrebbe sapere che il regolamento impone all’oratore di guardare la presidenza, e la presidenza deve guardare chi parla».