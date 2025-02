Processo a Delmastro, la procura di Roma chiede l’assoluzione sul caso Cospito

Il sottosegretario alla Giustizia è accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico condannato al 41 bis. Oggi attesa la sentenza di primo grado

La Procura di Roma ha chiesto l’assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro nell’ambito del processo che lo vede accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Per i pm Paolo Ielo e Rosalia Affinito manca l’elemento soggettivo del reato.

La polemica dopo l’intervento di Donzelli

L’indagine su Delmastro era partita dopo che aveva rivelato al coinquilino, oltre che compagno di partito, Giovanni Donzelli diversi dettagli sulla detenzione di Cospito, a lungo in sciopero della fame contro il 41 bis. Informazioni che sarebbero arrivate dal Nic, il Nucleo investigativo centrale della polizia Penitenziaria. Il deputato FdI le aveva usate nel suo intervento alla Camera a febbraio 2023, per attaccare alcuni esponenti del Pd. Donzelli aveva riferito di alcune conversazioni avvenute durante l’ora d’aria nel carcere di Sassari proprio tra Cospito e alcuni detenuti, già esponenti di camorra e ‘Ndrangheta, tutti al 41 bis.

Delmastro non sapeva di rivelare un segreto

Per la procura di Roma, quelle informazioni comunque «erano segrete per legge». Manca però l’elemento soggettivo, cioè il dolo. Secondo quindi la tesi dell’accusa, quando Delmastro ha rivelato quelle informazioni al suo coinquilino e compagno di partito non sapeva che fossero segrete.

In aggiornamento