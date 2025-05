Torre del Greco, un uomo aggredisce la moglie. Poi viene messo in fuga dalla figlia 13enne

L'uomo è finito in carcere e dovrà rispondere di maltrattamenti, danneggiamento e violazione di domicilio

Si è sfiorata la tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove la scorsa notte un uomo, che da settimane non viveva più con la moglie e i figli, ha fatto irruzione in casa e ha messo aggredito la donna. L’uomo è finito in carcere e dovrà rispondere di maltrattamenti, danneggiamento e violazione di domicilio.

Cosa è successo

Nel cuore della notte l’uomo è entrato e si è diretto nella stanza che condivideva con la moglie. Ha mandato in frantumi un vetro e poi ha afferrato un cacciavite tentando di stringere le mani al collo della donna. La vicenda non è finita in tragedia grazie alla fermezza della loro figlia, una ragazzina di appena 13 anni, e al tempestivo intervento dei carabinieri. La ragazzina, infatti, davanti ai suoi tre fratellini, di cui uno nato appena qualche mese fa, ha prima implorato il padre di fermarsi e andare via, poi ha preso il telefono per chiamare i carabinieri. L’uomo ha mollato la presa e si è allontanato. Pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la relazione con la moglie era stata fatta di insulti, minacce e botte.