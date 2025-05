Scoperta choc a Parma: trovati resti umani in strada, si ipotizza un feto

A dare l'allarme una donna che stava portando in giro il suo cane in via Federico II, in zona Crocetta. In corso le indagini per far luce sull'accaduto

Terribile scoperta a Parma, dove nella mattinata di giovedì 22 maggio, sono stati trovati su un marciapiede alcuni resti che potrebbero essere riconducibili ad un feto nei primissimi stadi di crescita. A dare l’allarme una donna che stava portando in giro il cane in via Federico II, in un’area verde, in zona Crocetta.

Il ritrovamento in strada

La donna avrebbe visto a terra, in mezzo allo strada, qualcosa di sospetto. Alcuni resti, difficili da identificare. E ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti della questura e anche il 118. I primi riscontri hanno evidenziato il fatto che si tratti di resti umani, comunque difficili da identificare. Ci sarebbe, appunto, la possibilità che il ritrovamento riguardi un feto. Nel giro di pochi minuti sono intervenute anche la Scientifica, un medico legale e la Pm Francesca Arienti. Nei pressi non ci sono altre tracce sospette. Al lavoro anche l’autorità giudiziaria, che dovrà fare luce sull’esatta dinamica del rinvenimento e sulla provenienza dei resti. L’area è una delle più frequentate della città, specialmente nelle ore mattutine, vista la presenza di numerose aziende e attività commerciali nella vicina via Emilia.